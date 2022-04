Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

130,60 EUR -2,79% (22.04.2022, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

130,95 EUR -3,18% (22.04.2022, 16:39)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (22.04.2022/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.Wie bereits der Geschäftsverlauf in Q1/21, so würden die Researcher in ihrem jüngsten Report auch in Q2/22 ein normalisiertes, Guidance-konformes Umsatzwachstum erwarten, das zum Q1/22 gesehen, ähnlich hoch - also zweistellig YoY - sein könnte. Der sehr kräftige Q1/22-Ordereingang hätte das bereits angedeutet. Von breitem und auflebendem Kundeninteresse gespeist, sei der Q1-Auftragseingang um +25,5% (in CC) auf EUR 498,3 Mio. gestiegen; Q1-Book-to-Bill-Ratio: 121,5% (Vj.: 108,9%). Die Lieferketten-/Logistikherausforderungen seien seinerzeit herausfordernd aber im Wesentlichen "im Griff" gewesen, schreiben die Fachanalysten aus Frankfurt/M.Die Nachfragetrends scheinen also intakt, so die Schlussfolgerung, so die Aktienexperten der EQUI.TS GmbH. Mehr noch, mit der jetzt erreichten US-FDA-Zulassung für den Phako-Lasers QUATERA 700 werde das Angebot für (monofokale) Katarakt-Behandlungen komplettiert. Damit werde der US-Ländermarkt künftig noch interessanter.Die kommunizierten und absehbaren Wachstumsperspektiven würden laut jüngstem EQUI.TS-Report inzwischen vorsichtig bewertet; die Peer-Bewertung sei zwischenzeitlich nochmals gesunken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: