Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

88,45 EUR -1,01% (10.06.2020, 16:51)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

88,10 EUR -1,78% (10.06.2020, 16:56)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (10.06.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF), senkt aber das Kursziel von 132 auf 110 Euro.Nachdem der Jenaer Konzern in Q12019/20 noch den erfreulichen Geschäftsverlauf der Vorquartale weiter habe fortsetzen können, sei Carl Zeiss Meditec in Q2 von den Folgen der Corona-Krise deutlich beeinträchtigt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die weitere Geschäftsentwicklung sei stark vom Verlauf und insbesondere der Dauer der Pandemie abhängig. In den letzten Monaten habe das thüringische Unternehmen von den Früchten seiner F&E-Aktivitäten, die auch nach der Einführung einer Reihe neuer Produkte weiter vorangetrieben werden sollten, profitiert. Fechner gehe davon aus, dass der positive Trend bald wieder fortgesetzt werden könne.Angesichts der vor Corona erzielten Erfolge, der fortgesetzten Investitionsbereitschaft in neue Produkte, die zudem höhere Margen versprechen, sowie möglicher weiterer gezielter Zukäufe bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Carl Zeiss Meditec-Aktie, reduziert aber sei Kursziel aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten von 132 auf 110 Euro. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: