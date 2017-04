Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten auf dem Niveau der Kapitalerhöhung, im Bereich um 39 Euro, erneut zum Kauf der Aktie von Carl Zeiss Meditec. (Analyse vom 06.04.2017)



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (06.04.2017/ac/a/t)



Das Medizintechnikunternehmen aus Jena habe die Kriegskasse prächtig aufgefüllt. CEO Ludwin Monz habe sich über eine Kapitalerhöhung knapp 320 Mio. Euro einverleibt. Insgesamt seien 8,1 Mio. Aktien zu einem Preis von 38.94 Euro platziert worden. Das Grundkapital unterteile sich nunmehr in knapp 90 Mio. Aktien, die einen Börsenwert von mehr als 3.5 Mrd. Euro repräsentieren würden. Die Meldung der Kapitalerhöhung habe die Experten zunächst überrascht.Das Unternehmen verfüge über einen Nettobarbestand von rund 335 Mio. Euro und erziele gute Free Cashflows. In den letzten Jahren sei das Unternehmen bei Übernahmen nicht sonderlich aktiv gewesen, sodass Monz sich immer habe fragen lassen müssen, ob er den hohen Barbestand nicht als Sonderdividende ausschütten wolle. Die Maßnahme dieser Kapitalerhöhung sei nun eindeutig. Carl Zeiss Meditec stehe kurz vor einer größeren Übernahme. Gehe alles glatt, könnte Monz schon bald Vollzug melden.Ins Reich der Fabeln würden übrigens Spekulationen gehören, dass das Unternehmen das Kapital erhöht habe, um sich gegen eine mögliche Übernahme besser zu schützen. Das sei natürlich Quatsch. Die Carl Zeiss AG wolle die Mehrheit der Gesellschaft in jedem Fall behalten. Und hätte Zeiss, die vor der Kapitalerhöhung rund 65% der Aktien hielten, die Tochter verkaufen wollen, hätten sie dies zumindest mehrheitlich jederzeit tun können. Ob das der eigene Vorstand von Carl Zeiss Meditec und Aufsichtsrat nun wolle oder nicht. Fakt sei: Monz wolle bei einem Zukauf nun Gas geben.Inklusive dem Nettobarbestand, den Mitteln aus dieser Kapitalerhöhung und einer möglichen Fremdfinanzierung, dürfte Carl Zeiss Meditec ungefähr eine Firepower von ca. 1 Mrd. Euro für Übernahmen haben. Wie aus Jena zu hören sei, gebe es derzeit interessante Optionen für das Unternehmen, das Geschäft über Akquisitionen zu stärken. Eine Option wäre zum Beispiel auch ein großer Zukauf. Dies wäre das Geschäft mit chirurgischen Produkten von Bausch & Lomb. Das Unternehmen gehöre zu Valeant Pharmaceuticals, denen es aktuell nicht besonders gut gehe. Möglich, dass ein Verkauf von Bausch + Lomb oder zumindest Teile davon notwendig sei. Valeant habe sich die Firma im Jahr 2013 gekauft. Bausch + Lomb mache einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. US-Dollar.Carl Zeiss Meditec werde selbst an der Börse mit dem 3,5fachen Umsatz bewertet. Lege man den Faktor auf ein mögliches Umsatzvolumen um, was Monz sich kaufen könne, liege man bei zusätzlichen Umsätzen von 300 bis 400 Mio. Euro. Vergleichbare Unternehmen dürften nämlich nicht billiger zu haben sein. Zudem würden bei solchen Kandidaten, die ein gesundes und nachhaltiges Geschäft hätten, immer Private-Equity mit am Verhandlungstisch sitzen, die ebenfalls tiefe Taschen hätten. Sofern Monz für einen großen Wurf noch der eine oder andere Taler fehle, bekomme er diesen sicher von der Mehrheitseigentümerin Carl Zeiss AG bereitgestellt. Die Kasse der Mutter sei prall gefüllt. Der niederländische Ausrüster für die Chipindustrie ASML habe sich mit 1 Mrd. Euro in ein Tochterunternehmen des Optik-Konzerns eingekauft. ASML habe eine Minderheitsbeteiligung von 24,9% an Carl Zeiss SMT erworben.Im Jahr 2015/2016 (per Ende September) habe Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von knapp 1,1 Mrd. Euro und ein EBIT von fast 155 Mio. Euro erzielt. Unterm Strich hätten gut 100 Mio. Euro in der Kasse geklingelt. Gut gestartet sei das Unternehmen ins neue Wirtschaftsjahr. Das Unternehmen rechne mit einem weiteren Umsatzwachstum bei einer EBIT-Marge von 13 bis 15%. Ein neuer Rekordgewinn sei damit programmiert.Die Experten hätten die Aktie Anfang Juni des vergangenen Jahres bei Kursen um 33 Euro zum Kauf empfohlen. Aktuell handle das Papier bei Kursen von knapp 40 Euro. Auf Basis der zu erwartenden Gewinne im Jahr 2016/2017 handle das Papier mit einem KGV von 28. Günstig sei das nicht. Allerdings sei die Aktie schon seit vielen Jahren nicht mehr günstig. Das hindere das Papier aber nicht an steigenden Kursen. Sollte Monz nunmehr das Kapital sinnvoll einsetzen, dann könnte neue Fantasie in die Aktie kommen.