Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

184,90 EUR +8,29% (13.12.2021, 18:42)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

184,30 EUR +7,78% (13.12.2021, 17:42)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (13.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF).Carl Zeiss Meditec habe seinen klaren Wachstumskurs fortgesetzt und für das Geschäftsjahr 2021 einen Rekordumsatz gemeldet. Die Rentabilität sei solide geblieben, was wiederum den Weg für Rekorddividenden im Geschäftsjahr 2021 geebnet habe. Das Unternehmen habe während des Geschäftsjahres wichtige Innovationen in der Augenchirurgie eingeführt und angekündigt, dass CEO Ludwin Monz Ende 2021 von seiner Position zurücktreten und durch Markus Webber ersetzt werde. Das Management strebe mittelfristig eine EBIT-Marge von deutlich über 20% an, mit einem zunehmenden Beitrag der wiederkehrenden Umsätze, während die strategischen Betriebskosten voraussichtlich auf einem hohen Niveau bleiben würden.Die Umsatzerlöse seien im vierten Quartal um 22% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 448,6 Mio. gewachsen (5% unter dem Analystenkonsens), angetrieben von der Stärke der Segmente MCS (+35% gegenüber dem Vorjahr, obwohl einige Aufträge in das Geschäftsjahr 2022 verschoben worden seien) und OPT (+18% gegenüber dem Vorjahr mit solider refraktiver und intraokularer Leistung).Nach Regionen betrachtet sei das Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika (+28% yoy) am stärksten gewesen, angeführt von einer weiteren Beschleunigung des US-Geschäfts, während das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum (+17,3% yoy) von einem Hochlauf des Geschäfts in China/Südkorea unterstützt worden sei. Europa, der Nahe Osten und Afrika hätten um 23,2% im Jahresvergleich zugelegt. Folglich habe das Unternehmen das Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekordumsatz von 1,6 Mrd. EUR abgeschlossen und ein Wachstum von 23,3% im Jahresvergleich verzeichnet, das ausschließlich organisch bedingt gewesen sei (+27% im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen). Insbesondere der Auftragseingang habe im Geschäftsjahr 2021 mit einem soliden Wachstum von 29,1% yoy auf 1,7 Mrd. EUR (+33% yoy) den Umsatz übertroffen, was eine Erholung des Gerätegeschäfts belege.Ein vorteilhafter Produktmix und höhere wiederkehrende Umsätze hätten die Rentabilität unterstützt. Die solide Umsatzentwicklung habe zu einer noch besseren Entwicklung des Bruttoergebnisses (+27% yoy) im 4. Quartal geführt, was zu einer Steigerung der Bruttomarge um 2,5ppt yoy auf 59,7% geführt habe. Das bereinigte EBIT sei um robuste 39% auf 92,7 Mio. EUR im Jahresvergleich gewachsen, habe jedoch um 18% unter dem Konsens gelegen, was wahrscheinlich auf die Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr zurückzuführen sei.Carl Zeiss Meditecs Q4-Umsatz und EBIT hätten ein solides Wachstum gezeigt, seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung und des hohen Auftragsbestands strebe die Gruppe trotz der Probleme in der Lieferkette ein Umsatzwachstum mindestens im Einklang mit dem Markt und eine EBIT-Marge zwischen 19% und 21% an, da sich die Betriebskosten nach dem COVID-19-Effekt voraussichtlich normalisieren würden. AlsterResearch passe die Schätzungen für 2022 und die Folgejahre an. Basierend auf einem DCF-Modell kämen die Analysten nun auf einen fairen Wert von EUR 131,00 (vorher: EUR 126,00).Aufgrund der sehr hohen Bewertung wird das Verkaufsrating beibehalten, so die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch zur Carl Zeiss Meditec-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link