Kurzprofil Cardiol Therapeutics Inc.:



Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol: CT9, NASDAQ-Symbol: CRDL) mit Sitz in Oakville (Ontario - Kanada) ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Cannabidiol-Therapien für entzündliche Herzerkrankungen konzentriert.



Das Unternehmensportfolio besteht aus drei Therapien in der Entwicklung und einem Produkt mit kommerzieller Zulassung, Cortalex™, das Ende 2020 auf den Markt kommt und jetzt in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers, Teil der größten Einzelhandelsapothekenkette in Kanada, erhältlich ist. Das einzigartige Angebot von Cortalex adressiert den wachsenden Markt für hochkonzentrierte CBD-Formulierungen, die kein THC enthalten. Cortalex, dass im Wesentlichen THC-frei ist (<10ppm), ist für pädiatrische und ältere Patienten formuliert, sowie für alle Personen, die keiner potenziellen Intoxikation durch THC ausgesetzt sein wollen.



Cardiol hat vor kurzem einen Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt und hat vor kurzem Erlöse von über 10 Mio. USD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen erhalten.



Das Unternehmen verfügt über 42,9 Mio. Aktien, die zu 18% vom Management und Mitarbeitern gehalten werden, sowie über ausreichende Barmittel, um die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme zu unterstützen. (16.11.2021/ac/a/n)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cardiol Therapeutics-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, raten die Aktie von Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol: CT9, NASDAQ-Symbol: CRDL) weiterhin zu kaufen.GBC AG werde eine Investoren-Telefonkonferenz mit Cardiol Therapeutics abhalten und die neuesten Entwicklungen vorstellen.Mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots habe das Unternehmen mehr als 52,4 Millionen Dollar in bar eingenommen. Darin enthalten seien 2,4 Millionen Dollar aus dem vorzeitigen Verfallsdatum der Optionsscheine (begeben am 4. Juni 2020). Am 2. November habe das Unternehmen einen vorläufigen Prospekt eingereicht, und am 3. November habe das Unternehmen die Preisgestaltung bekannt gegeben. Weniger als 24 Stunden später habe Cardiol Therapeutics den Abschluss seines öffentlichen Angebots in Höhe von 50 Millionen Dollar bekannt gegeben. Dies zeige das Interesse des amerikanischen Marktes an Cardiol Therapeutics und die Bedeutung ihrer Notierung an der NASDAQ. Der Inhaber jeder Aktie aus dem Angebot habe zusätzlich einen halben Optionsschein über 3,75 USD bis zum 5. November 2024 erhalten.Angesichts der höheren Kosten, die durch die Ausweitung der Rekrutierung für die LANCER-Studie in Brasilien, Mexiko und Kanada entstünden, könne das Unternehmen mit diesem neuen Mittelzufluss mit Volldampf weiterarbeiten, ohne die Forschung und Entwicklung zu beeinträchtigen.Wie in ihrem ersten Research Report erläutert, glauben die Analysten der GBC AG, dass die LANCER-Studie ihre ersten Ergebnisse im vierten Quartal 2021 oder im ersten Quartal 2022 liefern könnte. Die Einbeziehung neuer Märkte für die Patientenrekrutierung deute darauf hin, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg sei, um seinen Zeitplan einzuhalten. Die Analysten würden glauben, dass das Unternehmen mit den zusätzlich eingeworbenen Mitteln auch die Zahl der Teilnehmer erhöhen könne.Cardiol Therapeutics habe außerdem von Health Canada die Genehmigung für seine klinische Phase-II-Studie CardiolRxTM für "Acute Myocarditis" erhalten. Die Genehmigung sei erfolgt, nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) Cardiol Therapeutics' IND-Antrag (Investigational New Drug) für den Beginn dieser Studie genehmigt habe, wie das Unternehmen am 24. August 2021 angekündigt habe. Die primären Endpunkte der Studie seien die linksventrikuläre Funktion (Auswurffraktion und Längsdehnung) und das Myokardödem (extrazelluläres Volumen), die beide nachweislich die Langzeitprognose bei Patienten mit akuter Myokarditis nach zwölf Wochen Doppelblindtherapie vorhersagen würden.Infolgedessen behalten Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, ihr aktuelles Rating "kaufen" für die Cardiol Therapeutics-Aktie und das Kursziel von 17,49 CAD bei.Upcoming Event: GBC AG präsentiere Cardiol Therapeutics Investoren-RoundtableVor dem Hintergrund der oben genannten neuen Entwicklungen veranstalten die Analysten der GBC AG am 24.11.2021 15.00 Uhr (UTC+1) eine Online-Investorenpräsentation. Hier werde der CEO des Unternehmens die neuesten Entwicklungen vorstellen und per Chatfunktion für Fragen zur Verfügung stehen.Investoren und Pressevertreter könnten sich unter folgendem Link für den Call anmeldenhttps://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uGcldjqxQua5TozjaPCXJA (Analyse vom 16.11.2021)