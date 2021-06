Darüber hinaus wolle Cardano sich durch Transparenz und einem wissenschaftlichen Ansatz von der Konkurrenz abheben. Diesen Punkt sehe Buterin aber kritisch. Seiner Meinung nach habe Cardano einen zu hohen akademischen Anspruch bei der Entwicklung. Dieser produziere viel Aufwand, könnte den Kundenkreis begrenzen und dadurch ein Nachteil werden.



Der Ethereum Mitgründer Vitalik Buterin begrüße den Wettbewerb in der Krypto-Szene, weil so die verschiedenen Ansätze die gesamte Branche verbessern würden. Insbesondere die Cardano-Plattform gefalle ihm, da sie u.a. deutlich weniger Strom verbrauche als Ethereum. Krypto-Anleger könnten sich einige Cardano-Coins zulegen um breiter aufgestellt zu sein. Aktuell liege der Kurs knapp 40% unter dem Allzeithoch.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Cardano. (15.06.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Krypto-Plattform Cardano ist die fünftgrößte nach Marktkapitalisierung und angetreten, die Schwächen von Ethereum zu beheben, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bislang scheine der Plan aufzugehen, jedenfalls habe sich zuletzt selbst der Mitgründer von Ethereum in einem Podcast positiv zu Cardano geäußert.Vitalik Buterin sei einer der prominentesten Vertreter im Krypto-Universum, das Wort des Ethereum-Mitgründers und Selfmade-Milliardärs habe entsprechend Gewicht. In einem neuen Podcast mit dem Zukunftsforscher Lex Fridman habe Buterin Stellung zur Leistungsfähigkeit des Cardano-Netzwerks genommen.