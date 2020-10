Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

33,20 EUR +7,10% (20.10.2020, 13:51)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (20.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Das französische Unternehmen verfolge einen interessanten im Kampf gegen Polyethylenterephthalat, besser bekannt unter der Abkürzung PET. Die Story rund um den "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 21/2020 sei in den letzten Monaten regelrecht entdeckt worden. Und auch immer mehr Analysten würden die Carbios-Aktie in die Bewertung aufnehmen.Eine neue Studie sei indes auch der Auslöser für ein Kursplus von gut 3,5 Prozent. Die Analystin Hana Maalej von Oddo BHF stufe den Wert in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein, das Kursziel werde auf 41,50 Euro beziffert. "Kunststoffe, schnallen Sie sich an!" heiße der Titel der Studie.Doch damit lehne sich Maalej keineswegs zu weit aus dem Fenster. Bryan Garnier & Co beziffere den fairen Wert sogar auf 60,00 Euro, Gilbert Dupont halte 43,00 Euro für möglich.Investierte Anleger bleiben beim Hot-Stock dabei und setzen auf weiter steigende Kurse, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursplus seit Erstempfehlung Mitte Mai betrage inzwischen rund 170 Prozent. (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link