Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

37,00 EUR +0,93% (21.12.2021, 09:07)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

36,60 EUR -2,50% (20.12.2021, 17:35)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (21.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Erfreuliche Nachrichten vom französischen Start-up Carbios: Die Europäische Investmentbank (EIB) sichere dem Unternehmen finanzielle Mittel für die hauseigene enzymatische Recycling-Technologie zu, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Die Höhe des EIB-Kredits belaufe sich auf 30 Millionen Euro.Das EIB-Darlehen werde die laufende Industrialisierung von der bahnbrechenden C-ZYME-Technologie von Carbios erheblich unterstützen, heiße es im Rahmen einer Pressemitteilung vom Montagabend. Die Auszahlung des Kredits in Höhe von 30 Millionen Euro würden die Franzosen in einer Tranche im ersten Quartal 2022 erwarten.In Sachen News sei es in den letzten Monaten ruhig um Carbios bestellt gewesen. Dennoch habe das Unternehmen eine hochinteressante Technologie im Portfolio, die PET in Rekordzeit abbauen könnte. Die Franzosen müssten den Prozess allerdings erst im großen Maßstab demonstrieren.Aufgrund des frühen Stadiums in der Unternehmensentwicklung eignet sich der Wert weiterhin nur für den risikobereiten Anleger als Depotbeimischung (Stopp: 30,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link