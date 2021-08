NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

56,31 EUR +12,51% (30.07.2021, 22:10)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE Ticker-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (01.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE Ticker-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Das Unternehmen habe starke Zahlen vorgelegt. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Teure Kleidungsstücke und Designer-Taschen seien derzeit absolut gefragt. Und: Die Muttergesellschaft des Luxus-Labels Michael Kors habe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognosen nach oben revidiert.Capri habe den Gewinn je Aktie auf 1,42 USD steigern können. Im vergangenen Jahr seien noch Verluste i.H.v. 1,04 USD je Aktie zu Buche gestanden. Analysten hätten mit nur 0,83 USD gerechnet. Gleiches Bild beim Umsatz: Die Erlöse hätten um satte 178% auf 1,25 Mrd. USD zugelegt. Die Experten seien im Vorfeld von lediglich 1,14 Mrd. USD ausgegangen. Und: Der Luxuseinzelhändler, der seine Prognose bereits Ende Juni angehoben habe, rechne nun für das Gesamtjahr (bis zum 31. März 2022) mit einem Umsatz von rund 5,3 Mrd. USD. Von Bloomberg befragte Analysten hätten den Umsatz auf 5,1 Mrd. USD taxiert, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2021)Börsenplätze Capri-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:47,49 EUR +12,4807% (30.07.2021, 22:26)