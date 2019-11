Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Die Analysten von Canaccord Genuity gehen davon aus, dass die Quartalszahlen von Canopy Growth Corp. die Anleger nicht gerade zu Begeisterungsstürmen veranlassen würden. Der kanadische Markt für den Cannabis-Privatgebrauch komme nicht richtig ins Laufen. Das Unternehmen gehöre zwar zu den Top-Produzenten in Kanada was den Marktanteil betreffe. Eine begrenzte Retail-Infrastruktur und wachsende Lagerbestände dürften aber im Vergleich zum Vorquartal keine großen Steigerungen zulassen.Nach zwei Quartalen mit sequenziellen Umsatzrückgängen dürfte Canopy Growth in Q3 wieder Wachstum erzielt haben. Analyst Matt Bottomley geht von einem Nettoumsatz von 105,1 Mio. CAD aus.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 40,00 CAD.