Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

44,51 Euro +1,32% (18.10.2018, 15:56)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

64,60 CAD -1,76% (18.10.2018, 15:56)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.10.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Oliver Rowe von Scotiabank:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Oliver Rowe von Scotiabank im Zuge einer Ersteinschätzung seine Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) zum Ausdruck.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor bezeichnen die Analysten von Scotiabank Canopy Growth Corp. als dominierenden Player sowohl in Kanada als auch global gesehen. Das Unternehmen gehöre zu den Pionieren und habe das Potenzial zum weltweit größten Cannabis-Produzenten für den privaten Gebrauch zu werden.Allerdings sei die Bewertung der Canopy Growth-Aktie ausreichend hoch. Durch die Beziehung zu Constellation Brands sei Canopy Growth auch in der Lage in den Cannabis-basierten Getränkemarkt einzusteigen. Die Produktentwicklung werde Investoren deutlich mehr Wert bringen als bloß eine simple Vereinbarung zum Vertrieb von Produkten, so der Analyst Oliver Rowe.Die Aktienanalysten von Scotiabank beginnen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage mit einem "sector perform"-Votum und einem Kursziel von 61,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:44,87 Euro +1,49% (18.10.2018, 15:57)