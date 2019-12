Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (10.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Was für ein Tag für Cannabis-Aktien: Fast durch die Bank hätten die Werte der großen Cannabis-Player deutliche Zuwächse verzeichnen können. Bei Aurora Cannabis sei es 7,8 Prozent nach oben gegangen, Aphria habe 7,6 Prozent zugelegt und Cronos immerhin noch 3,5 Prozent. Den stärksten Tagesgewinn aber habe die Aktie von Canopy Growth hingelegt. Das Papier sei am Montag mit einem Plus von 14 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen.Canopy Growth habe insbesondere von der Ankündigung eines Wechsels im Vorstandsvorsitz profitiert. Wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe, werde mit Wirkung zum 14. Januar 2020 David Klein den Posten des CEO übernehmen. Der bisherige Übergangschef Mark Zekulin werde sein Amt zum 20. Dezember 2019 niederlegen.Klein bringe ordentlich Expertise in diese Rolle ein, so Canopy in einer Mitteilung. Er sei n den letzten 14 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Constellation Brands tätig gewesen. Beispielsweise sei er Finanzvorstand und Executive Vice President gewesen. Klein sei ein erfahrener Stratege mit einem tiefen Verständnis für den Aufbau nachhaltiger Marken, so Canopy weiter. Im Oktober dieses Jahres sei Klein bereits als Chairman ins Board of Directors von Canopy gewechselt.Zudem sei bei Canopy Growth Übernahmefantasie aufgekommen. Pablo Zuanic, Analyst bei Cantor Fitzgerald, bewerte die Aktie von Canopy zwar weiterhin mit "neutral", seiner Ansicht nach seien aber die Chancen für eine Übernahme von Canopy Growth durch Constellation Brands gestiegen. Zuanic beziffere die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme auf mehr als zwei Drittel. Mit dem Argument einer Aufhellung des Ausblicks für die Cannabis-Branche könnte Constellation einen Deal rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: