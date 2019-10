Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,40 Euro +7,50% (15.10.2019, 15:48)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,88 USD +5,41% (15.10.2019, 15:53)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Brett Hundley von Seaport Global Securities:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Brett Hundley von Seaport Global Securities in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Studie zur Cannabis-Industrie sprechen die Analysten von Seaport Global Securities von eingetrübten Perspektiven und senken die Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Die Preise und Margen dürften erheblich sinken. Die Industrieproduktion müsse sich auf eine begrenzte Anzahl von Verkaufsstätten in Kanada aufteilen.Analyst Brett Hundley äußert die Auffassung, dass bei Canopy Growth Corp. das Vorhandensein von zusätzlichem Kapital durch Constellation Brands in der nächsten Zeit eher unsicher sei.Die Analysten von Seaport Global Securities stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:17,37 Euro +1,24% (15.10.2019, 13:05)