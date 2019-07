TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Aktionäre von Canopy Growth dürften am Mittwoch alles andere als erfreut auf den Kurszettel schauen. Der Grund für den heutigen Abverkauf: Der Chairman und Co-CEO Bruce Linton werde, wie soeben bekannt geworden sei, von seinem Amt zurücktreten. Mark Zekulin, Präsident und ebenfalls Co-CEO, werde die Geschäfte vorerst leiten, bis ein Nachfolger für Linton gefunden sei. Eine Begründung für diesen Schritt habe das kanadische Unternehmen bislang nicht geliefert.Die Canopy Growth-Aktie habe zuletzt ohnehin mit der 200-Tage-Linie schwer gekämpft. Mit dem heutigen Kurseinbruch habe sich der Wert nun erst einmal nach unten verabschiedet. Charttechnisch sei das Papier damit klar angeschlagen. "Der Aktionär" sei langfristig aber weiterhin ganz klar von den Chancen der Branche und insbesondere von Canopy Growth überzeugt. Es gebe derzeit kein Unternehmen, das weltweit besser positioniert sei. Neueinstieger sollten allerdings nicht ins fallende Messer greifen, sondern eine Kursberuhigung abwarten. Man dürfe gespannt sein, wen Canopy Growth demnächst als Nachfolger präsentierten werde, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)