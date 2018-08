TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Für das kanadische Unternehmen könnte das Jahr kaum besser laufen. Zunächst habe Kanada vor einigen Wochen als erstes führendes Industrieland der Welt den Abbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Nun sei heute eine weitere nachricht gefolgt, die die Canopy Growth-Aktieförmlich nach oben katapultiert habe: Der Spirituosenhersteller Constellation Brands wolle seinen bisherigen Anteil von knapp 10% an Canopy Growth massiv ausbauen."Der Aktionär" habe bereits mehrfach auf die hervorragenden Chancen im Cannabis-Markt und insbesondere bei Canopy Growth hingewiesen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, sollten nun bei einem Teil ihrer Position die Gewinne mitnehmen und den Rest weiter laufen lassen. Zur Absicherung sollte der Stopp auf 24 Euro nachgezogen werden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:27,64 Euro +27,37% (13.07.2018, 18:18)