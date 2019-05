Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

39,965 Euro -0,88% (17.05.2109, 22:26)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

60,04 CAD -1,07% (17.05.2019, 22:15)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (19.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Experten seien sich einig: Am deutschen Markt sei gigantisches Potenzial für Cannabis vorhanden. Er gelte als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Der Wettstreit um die beste Position hierzulande habe längst begonnen. Canopy Growth habe sich zuletzt für knapp 226 Mio. Euro das Cannabis-Geschäft der deutschen Bionorica geschnappt. Bionorica habe diesen Bereich in einem eigens gegründeten Unternehmen namens "C3" geführt. Die Transaktion eröffne dem kanadischen Unternehmen Zugang zu Know-how, das C3 in der Erforschung und Produktion synthetischer und natürlicher cannabinoidhaltiger Medizinprodukte, wie Dronabinol und Cannabidiol (CBD), entwickelt habe.Wie zuletzt bekannt geworden sei habe Canopy Growth zudem das Unternehmen Spectrum Therapeutics gegründet. Hier würden zukünftig Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations sowie C3 gebündelt sein. Spectrum Therapeutics biete medizinische Cannabisprodukte auf fünf Kontinenten an. Darüber hinaus könnten Patienten und Ärzte von Schulungen zu Medizinalhanf profitieren, die an die Gesetzeslage im jeweiligen Land angepasst seien.Canopy Growth bleibe hochinteressant und sei ganz klar das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:44,61 Euro -0,98% (17.05.2019, 22:00)