Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

15,92 EUR +3,22% (29.04.2020, 14:24)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

16,74 USD -4,51% (28.04.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

23,43 CAD -4,64% (28.04.2020)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Branche seien in den vergangenen Monaten stark gebeutelt worden. Derzeit zeichne sich aber bei einigen Werten eine relative Stärke ab. Insbesondere der Branchenprimus Canopy Growth habe sich zuletzt deutlich erholen können. Auch Aphria habe sich zuletzt stark präsentiert. Scotts-Miracle Gro sei am Dienstag sogar der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen.Scotts-Miracle Gro habe zuletzt bereits mit starken Quartalszahlen überzeugen können. Allerdings handle es sich bei Scotts-Miracle eher um einen etablierten Anbieter von herkömmlichen Gartenprodukten wie Dünger und Samen-Kits, der einen Fuß in den Cannabis-Sektor gestellt habe - eine hochinteressante Mischung. Nicht zu verachten sei bei Scott-Miracle Gro zudem die durchaus ansehnliche Dividendenausschüttung. Erst vor kurzem habe das Unternehmen die bevorstehende vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 0,58 Dollar bestätigt. Dies entspreche beim aktuellen Kurs einer Rendite von 1,9 Prozent.Bei Canopy Growth habe sich zuletzt einiges getan. Das Unternehmen plane massive Kosteneinsparungen. Beispielsweise wolle sich Canopy aus Afrika zurückziehen und den Anbau in Kolumbien beenden. Zudem sollten eine Anlage in Sasketchewan geschlossen werden und der Hanfanbau in New York beendet werden.Der Online-Handel in Kanada solle derweil vorangetrieben werden. Jüngste April-Daten aus der Provinz Ontario hätten ein deutliches Plus gezeigt. Die Bestellungen seien fast fünfmal so hoch gewesen wie vor dem Ausbruch von Covid-19. Die Zahlen würden zwar aus nur einer Provinz stammen, seien aber dennoch ein ermutigendes Zeichen. Zudem befinde sich Canopy nach wie vor durch die Beteiligung von Constellation Brands in einer enorm starken finanziellen Verfassung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: