Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

29,19 Euro +3,29% (16.08.2018, 14:24)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

42,20 CAD +31,26% (15.08.2018)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (16.08.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Graeme Kreindler von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Graeme Kreindler von Eight Capital die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin zu kaufen.Constellation Brands werde 5 Mrd. CAD in Canopy Growth Corp. investieren. Damit könnte die Beteiligung von Constellation Brands an Canopy im Verlauf der Zeit (unter Ausübung von Optionen) auf über 50% steigen. Sowohl für das Unternehmen als auch die Cannabisbranche insgesamt sei das eine gute Nachricht, so die Analysten von Eight Capital.Das Investment impliziere eine Bewertung für Canopy Growth von rund 20 Mrd. CAD. Das seien rund 2,5 mal mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung.Die Aktienanalysten von Eight Capital stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 50,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:29,01 Euro +4,02% (16.08.2018, 13:52)