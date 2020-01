NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,28 USD +1,80% (15.01.2020, 17:11)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,77 CAD +2,02% (15.01.2020, 17:11)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.In der Cannabis-Branche sei wieder ordentlich Bewegung zu beobachten. Zum Wochenauftakt habe es bei einigen Werten wieder Kursgewinne in zweistelliger Prozenthöhe gegeben. Am Dienstag hätten zwar schwächer als erwartete Quartalszahlen von Aphria die Aufwärtswelle etwas ausgebremst. Aber selbst an dem Tag habe es große Gewinner gegeben. Canopy Growth beispielsweise, die schon seit einigen Tagen aufgrund der enormen Stärke auffalle.Das charttechnische Bild bei Canopy Growth sehe weiterhin extrem gut aus. Das Papier des kanadischen Unternehmens setze am Mittwoch seine Aufholjagd der vergangenen Tage fort. Im frühen Handel habe die Canopy Growth-Aktie den Ausbruch über die wichtige Hürde von 30 CAD (Kanadischer Dollar) bestätigt. Der Wert bleibe ganz klar einer der großen Favoriten des "Aktionärs", so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:21,82 EUR +1,77% (15.01.2020, 17:21)