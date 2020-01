Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,425 EUR +4,83% (28.01.2020, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,56 USD -4,81% (27.01.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

28,39 CAD -4,60% (27.01.2020)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (28.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth habe sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen und sogar zeitweise die wichtige Marke von 30 Kanadischen Dollar überspringen können. Nun bekomme die Aktie auch von den Analysten Unterstützung. Die Analysten von BMO hätten die Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel sei sogar von 25 Kanadische Dollar auf 40 Kanadische Dollar erhöht worden. Dies entspreche einem Kurspotenzial von rund 40 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Montag in Toronto. Die Aktie könne vorbörslich leicht zulegen.Mittlerweile sei wieder leichter Optimismus in den Markt zurückgekehrt. Analystin Vivien Azer vom Investmenthaus Cowen & Co etwa sehe mittlerweile auch das zeitweise gefürchtete Szenario eines strikten Durchgreifens der US-Bundesregierung gegen Cannabis als immer unwahrscheinlicher. Mit dem Abgang von Donald Trumps erstem Justizminister Jeff Sessions ("Gute Menschen rauchen kein Marihuana") sei ein großes Risiko verschwunden. Und die Zustimmung der Menschen zur Legalisierung sei nie höher gewesen, sodass die Regierung Trump sich mit einer harten Linie gegen Cannabis wohl keinen Gefallen täte. Einer CBS-Umfrage zufolge hätten sich 2019 rund 65 Prozent der Erwachsenen in den USA für legales Marihuana ausgesprochen - ein Höchstwert."Der Aktionär" favorisiert derzeit weiter die Aktie von Canopy Growth. Anleger, die der jüngsten Kaufempfehlung gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Spannend werde es am 14. Februar. Dann veröffentliche Canopy Growth seine Zahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2020. Allerdings gelte weiterhin: Die Branche bleibe hochspekulativ und eigne sich deswegen nur für sehr risikobereite Investoren. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: