Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,22 Euro -3,43% (13.07.2018, 20:40)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

CAD 37,66 -3,06% (13.07.2018, 21:19)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream habe im Juni bekannt geben, den Handel mit Cannabis-Aktien ab dem 28. September 2018 einzustellen. Jetzt gebe es eine überraschende Wendung, weil Clearstream einen Schritt zurückrudere: Das Verbot gelte nicht für alle Cannabis-Aktien.Unternehmen, deren Hauptgeschäft aus medizinischem Cannabis bestehe, seien nicht vom Handelsverbot betroffen. Die ursprüngliche Liste mit betroffenen Aktien werde deswegen in den nächsten Tagen an die neuen Kriterien angepasst. Auch für deutsche, inländische Wertpapiere gebe es Anpassungen: Unternehmen mit direktem oder indirektem Bezug zu Cannabis seien nach wie vor zugelassen. Eine etwaige Beschränkung auf medizinische Notwendigkeit gebe es hier also nicht.Der Grund für die Anpassungen sei ein neues Gesetz in Luxemburg, welches die medizinische Verwendung von Cannabis in Luxemburg legalisiere. Es seien gute Nachrichten für Clearstream - und die Deutsche Börse, weil diese Änderung jetzt die ursprünglich strengeren Kriterien und damit das Handelsverbot lockere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: