Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

40,80 EUR +3,06% (17.09.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

40,77 EUR +0,82% (17.09.2018, 16:23)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

USD 47,84 +1,38% (17.09.2018, 16:10)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (17.09.2018/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Es sei ein Schock für alle Cannabis-Aktionäre gewesen. Clearstream habe für September 2018 ein generelles Handelsverbot für Cannabis-Aktien in Deutschland ausgesprochen. Danach der erste Rückzug: Nicht alle Aktien seien betroffen. Jetzt folge der nächste Hammer - der Regulierungsversuch ende im Desaster.Am 11. September habe Clearstream eine neue Verbots-Liste veröffentlicht. Von den ursprünglich knapp 60 Unternehmen seien nur 15 übrig. Selbst für diese betroffenen Wertpapiere gebe es jedoch weder Handelsverbot, noch irgendwelche Stichtage. Clearstream hebe den 28. September als Deadline auf und erlaube den Verkauf, die Übertragung und die Auslieferung auch danach noch.Panik-Meldung Handelsverbot, Listen-Wirrwarr und wenig Transparenz, nach welchen Kriterien die Aktien auf die Listen kämen. Alles für eine Handvoll betroffener Unternehmen - zulasten sämtlicher Cannabis-Aktionäre. Es scheine, als hätte sich im Vorfeld weder die Deutsche Börse noch Clearstream Gedanken gemacht, wie das Luxemburg-Gesetz in Deutschland konkret umgesetzt werden solle.Auch nach dem 28. September bleibe es vermutlich kompliziert, weil Kannada Cannabis ab dem 17. Oktober 2018 komplett legalisiere. Die entsprechenden Unternehmen vor Ort würden dann wahrscheinlich ihr Geschäft von ursprünglich medizinischer Notwendigkeit ausweiten. Es stelle sich deshalb die Frage: Werde Clearstream die medizinische Notwendigkeit im Geschäftszweck neu bewerten, wenn die Unternehmen in Kannada an die breite Masse verkaufen würden?(Analyse vom 17.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link