Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

28,18 EUR +1,26% (27.11.2018, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,55 USD -5,99% (26.11.2018, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (27.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen hätten zum Wochenauftakt erneut kräftig nachgegeben. Auch die Canopy Growth-Aktie habe Federn lassen müssen. Damit setze sich bei dem Papier die seit Mitte Oktober gestartete Abwärtsbewegung fort. Am 17. Oktober sei die vollständige Liberalisierung von Cannabis in Kanada erfolgt. Seitdem sei auch bei den Cannabis-Werten die Luft raus.An den langfristigen Chancen ändere dies allerdings nichts. In immer mehr Ländern gebe es Liberalisierungsbestrebungen. Große Hoffnungen lägen v.a. auf Europa. Und auch in Kanada habe das große Geschäft gerade erst begonnen. In den jüngsten Quartalsergebnissen der Unternehmen sei die noch nicht enthalten gewesen.Canopy Growth sei das führende Cannabis-Unternehmen, wenn man die Liefervereinbarungen betrachte. Hier habe sich Canopy Growth einen Marktanteil von 36% gesichert. Auch was große Deals mit großen Unternehmen aus der Getränke- und Genussmittelindustrie angehbe, hat Canopy Growth bereits voll punkten können. Constellation Brands sei beim kanadischen Unternehmen mit von der Partie und liefere auch das nötige Kapital, um die Position von Canopy Grwoth als führender Cannabis-Anbieter zu festigen.Bei den Korrekturen sei es ähnlich wie bei den Rallys: Es könne zu Übertreibungen bei den Kursen kommen. Derzeit sehe "Der Aktionär" das bei den Cannabis-Unternehmen gerade nach unten. Aus langfristiger Sicht seien die Notierungen derzeit jedoch bereits auf einem sehr attraktiven Niveau angekommen. Anleger sollten die aktuelle Phase nutzen und sich bei den Top-Werten der Branche wie Canopy Growth positionieren. Schnäppchenjäger könnten auch versuchen, mit Abstauberlimits zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2018)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:41,71 CAD -6,00% (27.11.2018, 23:40)