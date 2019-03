Kursziel

Canopy Growth-Aktie

(CAD) Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Neutral Melius Research Rob Wertheimer 04.03.2019 - Neutral Seaport Global Securities Brett Hundley 22.02.2019 70,00 Speculative buy Canaccord Genuity Matt Bottomley 20.02.2019 65,00 Hold GMP Securities Martin Landry 20.02.2019 75,00 Outperfomer CIBC World Markets John Zamparo 20.02.2019 60,00 Overweight Piper Jaffray Michael Lavery 19.02.2019

Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

40,11 Euro -1,30% (14.03.2019, 16:34)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

40,10 Euro -1,93% (14.03.2019, 16:49)



TSX-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

60,26 CAD -1,81% (14.03.2019, 16:51)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (14.03.2019/ac/a/a)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nach Quartalszahlen zu? 75,00 oder 60,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. hat am 13. Februar 2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorgelegt.Canopy Growth hat ein starkes Quartalsergebnis veröffentlicht, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse vom 15.02.2019. Der Umsatz sei auf 83,0 Millionen CAD gestiegen, nach 21,7 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit seien die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Gleichzeitig habe das Unternehmen einen Verlust von 121 Millionen CAD oder 38 Cent je Aktie ausgewiesen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres habe Canopy noch einen Gewinn von 11 Millionen CAD oder einem Cent je Aktie erzielen können. Erfreulich sei die hohe Cash-Position von 4,92 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor hätten hier noch 0,43 Millionen zu Buche gestanden. Hier mache sich das Engagement von Constellation Brands bemerkbar.Summa summarum habe sich Canopy Growth in dem Rahmen bewegt, was "Der Aktionär" erwartet habe. Wichtiger würden die kommenden Quartale werden, wenn sich dann die Entwicklungen im Zuge vollständiger Legalisierung von Cannabis in Kanada deutlicher zeigen würden. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bei seiner positiven Einschätzung zu der Aktie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von CIBC World Markets, John Zamparo, in einer Aktienanalyse vom 20.02.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem "Outperfomer"-Rating bewertet. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen habe er eine Anpassung des Bewertungsmodells für Canopy Growth Corp. vorgenommen. Zamparo habe das Kursziel von 65,00 auf 75,00 CAD heraufgesetzt und halte Canopy Growth Corp. für einen der wahrscheinlichen Gewinner der Cannabis-Industrie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: