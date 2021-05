Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 CAD Buy MKM Partners Bill Kirk 25.05.2021 38,00 CAD Neutral CIBC World Markets John Zamparo 11.05.2021 36,00 USD Buy BofA Merrill Lynch Research Heather Balsky 28.04.2021 35,00 CAD Neutral Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 09.04.2021 40,00 CAD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 08.04.2021 23,03 CAD Underperform Jefferies & Co Owen Bennett 24.02.2021

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,90 EUR -2,20% (31.05.2021, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,09 USD +5,54% (28.05.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

30,81 CAD -2,04% (31.05.2021, 16:18)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (31.05.2021/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 55,00 oder 23,03 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 01. Juni 2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von MKM Partners, Bill Kirk, den Titel in einer Analyse vom 25.05.2021 von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel werde bei 55 CAD belassen. Der Analyst habe gesagt, er erwarte keinen "signifikanten operativen Schlag", wenn das Unternehmen Gewinne melde, aber die Stimmung sei so niedrig geworden, dass die Risiko-Rendite "sehr günstig" erscheine. Nach den Ergebnissen von Canopy im vierten Quartal und durch die Wiedereröffnung der kanadischen Wirtschaft sollte Canopy Growth zu einem sequentiellen Wachstum zurückkehren und über eine besser abgestimmte Lieferkette/Logistik verfügen, um nationale und internationale Nachfragechancen zu nutzen, so Kirk.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Jefferies & Co. Analyst Owen Bennett hat sie am 24.02.2021 von "hold" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 21,10 auf 23,03 CAD erhöht. Bennett betrachte die Aktie im Vergleich zu US-amerikanischen Multi-State-Betreibern oder MSOs als "immer noch zu teuer", die er als "eine bessere Möglichkeit" sehe, das Thema der US-Cannabisreform zu spielen. Während Bullen argumentieren würden, dass Canopys Multiple angesichts eines möglichen kurzfristigen Eintritts in den US-Markt verdient sei, behaupte er, dass Canopy "verlustbringend ist und ein verlustbringendes MSO erwirbt".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: