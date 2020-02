Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 CAD Outperform BMO Capital Markets Tamy Chen 28.01.2020 27,00 CAD Neutral Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 12.12.2019 23,00 CAD Neutral MKM Partners Bill Kirk 22.11.2019 24,00 CAD Buy BofA Merrill Lynch Research Christopher Carey 20.11.2019 - Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 18.11.2019 17,00 CAD Neutral Compass Point Rommel Dionisio 18.11.2019 30,00 CAD Buy Benchmark Company Mike Hickey 18.11.2019

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,524 EUR +2,26% (13.02.2020, 16:43)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,30 USD +3,31% (13.02.2020, 16:33)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,83 CAD +3,11% (13.02.2020, 16:29)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.02.2020/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 17,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 14. Februar 2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von BMO Capital, Tamy Chen, den Titel in einer Analyse vom 28.01.2020 von "market perform" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 25,00 auf 40,00 CAD angehoben. Nach dem bemerkenswerten Ausverkauf der Aktie im letzten Jahr bestehe möglicherweise ein Aufwärtstrend bei den Erwartungen für das dritte Quartal, was auf den Übergang des Unternehmens zu einem Produktmix zurückzuführen sei, der nun besser auf die Nachfrage abgestimmt werden sollte.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Compass Point und liegt bei 17,00 CAD. Analyst Rommel Dionisio hat sein "neutral"-Rating am 18.11.2019 bestätigt. Das Kursziel wurde von 24,00 auf 17,00 CAD gesenkt. Canopy Growth habe mit der Bekanntgabe der Q2-Zahlen für eine Enttäuschung gesorgt. Die stark hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Umsätze seien auf eine Verringerung der Bestände bei Retailern zurückzuführen, so der Analyst. Auch seien weniger neue Verkaufsstätten an den Start gegangen als erwartet. Das Überangebot habe in Kanada für ein Abrutschen der Preise gesorgt. Die zunehmenden Produktionskapazitäten würden Anlass geben, sich auch weiterhin Sorgen über die zukünftige Preisentwicklung zu machen, so Dionisio.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: