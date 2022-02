Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,00 CAD Underperform CIBC World Markets John Zamparo 03.02.2022 9,60 CAD Neutral Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 28.01.2022 11,00 CAD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 07.01.2022 10,00 CAD Underperform BofA Securities Lisa Lewandowski 22.12.2021 7,00 USD Underweight Piper Sandler Michael Lavery 20.12.2021 8,00 USD Underweight Wells Fargo Advisors Chris Carey 06.12.2021 - Sell Eight Capital Graeme Kreindler 30.11.2021 16,70 CAD Hold Jefferies & Co Owen Bennett 23.11.2021

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

6,764 EUR -1,24% (08.02.2022, 21:57)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

7,695 USD -1,97% (08.02.2022, 21:58)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

9,77 CAD -1,61% (08.02.2022, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (08.02.2022/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,70 CAD (Kanadischer Dollar) oder 7 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 09.02.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Owen Bennett, den Titel in einer Analyse vom 23.11.2021 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 25,28 auf 16,70 CAD (Kanadischer Dollar) gesenkt. Die operative Schwäche von Canopy sei "gut dokumentiert", aber die jüngsten Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass die Dinge schlimmer seien, als er erwartet habe, so Bennett. Dennoch habe Canopy wohl die beste US-Optionalität aller kanadischen Cannabisunternehmen, und positive kurzfristige Gesetzesentwicklungen in den USA würden ein "Aufwärtsrisiko" schaffen.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Piper Sandler. Analyst Michael Lavery hat sie am 20.12.2021 von "neutral" auf "underweight" zurückgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 7,00 USD gesenkt. Die Verkaufstrends von Canopy würden im gesamten Unternehmen unter Druck bleiben, so Lavery. Die Summe der Teileanalyse des Analysten impliziere potenzielle Bewertungsniveaus von 5 bis 6 US-Dollar pro Aktie, selbst wenn einige höhere Multiplikatoren als die Vergleichsunternehmen angewendet würden. Canopy verliere weiterhin Anteile am kanadischen Freizeitkonsum-Cannabis und seine in den USA gemessenen Einzelhandelsumsätze seien zwar immer noch gering, aber seit August um 30% zurückgegangen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: