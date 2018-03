Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

13,50 Euro +0,37% (20.03.2018, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

USD 16,62 +0,15% (20.03.2018, 14:53)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.

(20.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer im Hinblick auf die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Canadian Solar Inc. mache beim Navigieren durch ein schwieriges Umfeld eine gute Figur.Das Angebot den Titel von der Börse zu nehmen begrenze jedoch das Kurspotenzial. Analyst Colin Rusch passt das Kurziel von 32,00 auf 19,00 USD nach unten an.In ihrer Canadian Solar-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das Votum "outperform".Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:13,45 Euro +3,14% (20.03.2018, 14:32)