Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

USD 16,82 -1,64% (09.01.2018, 15:48)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen.



New York (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Brian Lee von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Aktienanalyst Brian Lee von der Investmentbank Goldman Sachs in Bezug auf die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) eine neutrale Haltung.Das Aufwärtspotenzial der Aktien von Canadian Solar Inc. halten die Analysten von Goldman Sachs für begrenzt.Die Projektvisibilität beginne zu schwinden, so der Analyst Brian Lee. Das Geschäftsmodell biete aber Möglichkeiten. Außerdem sei M&A-Potenzial vorhanden.Die Analysten von Goldman Sachs beginnen in ihrer Canadian Solar-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 19,00 USD.Berlin-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:14,10 Euro +0,00% (09.01.2018, 13:09)Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:14,10 Euro -1,05% (09.01.2018, 14:30)