Kurzprofil Cameco Corp.:



Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein in Kanada beheimateter Uranproduzent mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Das Unternehmen zählt zu den größten Förderern von Uran und erreicht mit den Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion von rund 15%. (07.03.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cameco-Aktien legen vorbörslich um fast 7% zu - AktiennewsCameco (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, TSE-Symbol: CCO) ist ein kanadischer Hersteller und Lieferant von Uran, dem Hauptbrennstoff für Kernreaktoren, so die Experten von XTB.Die Aktien des Unternehmens würden vorbörslich um fast 7% zulegen. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass sich die Lage im ukrainischen Kernkraftwerk Zaporizhia stabilisiert habe. Russland und die Ukraine hätten sich außerdem darauf geeinigt, eine internationale Kommission einzurichten, die den Zustand der beiden ukrainischen Kraftwerke untersuchen solle. Es gebe keine Hinweise auf eine Umweltkatastrophe in einem der beiden Kraftwerke. Die Besorgnis der Anleger sei am Freitag gestiegen, nachdem russische Truppen das Kraftwerk Saporischschja angegriffen hätten.Cameco habe von der Rückkehr der positiven Marktstimmung im zweiten Halbjahr 2021 profitiert, und dem Aktienkurs sei es gelungen, den Abwärtstrend der letzten Wochen umzukehren. Die Aktie notiere derzeit über ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt bei 21,83 USD. Cameco sei der größte westliche Uranerzlieferant. Das Unternehmen habe kürzlich seine Dividende halbiert und seine Minen Key Lake und McArthur River wiedereröffnet.Infolge des Ukraine-Konflikts wolle Europa von fossilen Brennstoffen - russischer Kohle und russischem Gas - wegkommen, und die Kernkraft sei eine der wichtigsten Alternativen. Dies sei auf den geringen Kohlenstoff-Fußabdruck und die hohe Effizienz der Reaktoren zurückzuführen. Der Uranmarkt und die mit der Kernenergie verbundenen Unternehmen würden sehr empfindlich auf negative Nachrichten über Umweltkatastrophen reagieren. Nachrichten über eine Umweltkatastrophe, die durch einen Unfall oder einen Brand in einem Kraftwerk verursacht werde, könnten die Erinnerungen von Fukushima zurückbringen und einen Einbruch des Uranpreises und eine Rückkehr der sehr negativen Stimmung gegenüber der Kernenergie bewirken.Garii Kasparow, ein bekannter russischer Schachspieler, der jetzt in New York lebe und für sein politisches Engagement in der Opposition zum Kreml bekannt sei, habe bereits mehrfach die Idee einer Rückkehr zur Kernenergie als die ökologisch und wirtschaftlich optimalste Lösung vorgeschlagen. In seinen jüngsten Äußerungen habe er auch Deutschland signalisiert, die Wiederinbetriebnahme seiner stillgelegten Kernkraftwerke zu erwägen. Die Öffnung des Uranmarktes in Deutschland, das von russischen Gas- und Kohlelieferungen abhängig sei, würde zu einem starken Anstieg der Marktnachfrage führen. Dies scheine nicht unmöglich zu sein, da der Übergang zu Wasserstoff, Kernenergie und erneuerbaren Energien von der Europäischen Kommission als idealer "Energiemix" für ein energieunabhängiges Europa anerkannt worden sei.Der Aktienkurs von Cameco habe Auftrieb durch Berichte über die mögliche Aufnahme von Uran in die Liste der strategischen Rohstoffe der US-Regierung und eine Änderung der Analystenbewertung durch ein Dutzend Forschungsunternehmen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 35 USD pro Aktie erhalten. Andererseits habe Rise Aviation, das die Arbeiter von Cameco zu entlegenen Standorten transportiere, einen Anstieg der geplanten Flüge nach der Wiedereröffnung der Minen und der Wiedereinstellung der 2020 entlassenen Piloten gemeldet. Dies deute auf eine allgemeine Erholung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens hin.Der Uransektor sei nach wie vor ein riskantes Investitionsfeld, insbesondere angesichts der russischen Aggression in der Ukraine. Bislang haben wir jedoch weder einen spektakulären Einbruch der Uranpreise noch einen Rückgang der Bewertungen von Aktien aus diesem Sektor erlebt, so die Experten von XTB.Aktie von Cameco (CCJ.US) - trotz des Auftretens einer SKS-Formation im D1-Chart sei es den Käufern gelungen, die Kontrolle zu behalten. Die Rückgänge hätten sich verlangsamt, und der Preis habe sich über der wichtigen Unterstützungszone bei 20,15 USD halten und den Aufwärtstrend wieder aufnehmen können. Wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte es zu einem Angriff auf die jüngsten Hochs bei 28,00 USD kommen. (Quelle: xStation 5)