Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2021 sei es für CTS EVENTIM deutlich besser gelaufen als erwartet. Nach zwei verlustreichen Pandemiejahren sei der Veranstalter und Tickethändler bei signifikant gestiegenen Umsätzen wieder in der Gewinnzone geprescht. Der Vorstand blicke optimistisch in das laufende Jahr, wage aber keine konkrete Prognose.Sowohl im Ticketverkauf als auch im Segment Live-Entertainment habe CTS ein starkes Wachstum verzeichnet. Die Corona-Beschränkungen hätten nachgelassen und der Konzern habe die Ticketverkäufe mit Auftritten von Stars wie Ed Sheeran wieder angekurbelt.Der Gesamtjahresumsatz habe bei 407,8 Millionen Euro gelegen - fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Umsatzsteigerung hätten auch staatliche Hilfen wie die Corona-Hilfe in Höhe von 157 Millionen Euro beigetragen.Unterm Strich habe CTS einen Jahresgewinn von 88 Millionen Euro eingefahren. Analysten hätten mit lediglich 40 Millionen Euro eingerechnet."Wir gehen davon aus, dass auch die Festivals und großen Open Airs ab dem zweiten Quartal nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden", gebe sich CEO Klaus-Peter Schulenberg zuversichtlich. Eine genaue Prognose gebe er aber nicht ab.Die Erholung der Veranstaltungsbranche nach der Coronakrise schreite voran. Gerade im Sommer werde es wieder massig Festivals und Events geben. Die starken Zahlen von CTS laden zum Einstieg ein - aber nur für risikobewusste Anleger, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Stopp bei 52 Euro. (Analyse vom 24.03.2022)