Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

61,20 EUR -3,47% (24.05.2022, 09:41)



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

61,80 EUR -2,52% (23.05.2022, 09:35)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. (24.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Veranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Mit schwarzen Zahlen sei CTS EVENTIM stark ins neue Jahr gestartet. Die Erholung des Geschäfts nach der Corona-Krise nehme damit weiter Fahrt auf, eine Prognose wolle der Konzern aber weiterhin nicht geben. Die Aktie reagiere im frühen Handel auch deshalb kaum, notiert aber weiter über der wichtigen 60-Euro-Marke."Endlich beleben sich Konzertsäle und Festival-Gelände wieder", habe Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Quartal gesagt. "Der starke Jahresauftakt gibt uns allen Grund zur Zuversicht, dass wir in diesem Jahr einen kraftvollen Neustart des Live-Geschäfts erleben." So hätten die Ticketverkäufe im April und Mai bislang deutlich höher gelegen als im gleichen Zeitraum vor der Corona-Krise im Rekordjahr 2019. Zu konkreten Prognosen für Umsatz und Ergebnis könne sich die CTS EVENTIM-Führung allerdings noch nicht durchringen. Das Management begründe seine Zurückhaltung mit möglichen Infektionswellen ab dem Herbst und denkbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den europäischen Raum.Die CTS EVENTIM-Aktie habe sich trotz der langen Lockdowns gut gehalten und notiere nur knapp unterhalb ihrer Hochs. Dass noch immer keine Prognose abgegeben werde, sei zwar enttäuschend. Solange die laufende Konsolidierung die Aktie nicht unter die 60-Euro-Marke drücke, würden die Aussichten jedoch gut bleiben. Neue Rekorde seien mittelfristig möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link