Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

32,28 EUR -0,68% (13.12.2018, 10:26)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (13.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Großauftrag in Sicht - AktienanalyseCTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) bleibt weiterhin in der Erfolgsspur, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer habe den Umsatz in den ersten neun Monaten der laufenden Periode 2018 aufgrund des boomenden Geschäfts mit Konzerten, Musikfestivals und Events wie "Holiday on Ice" um fast 24% auf 922,5 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe um gut 17% auf 140 Mio. Euro angezogen. "CTS EVENTIM ist auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr", habe Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg gesagt. Dass CTS in den vergangenen Monaten die Wachstumsdynamik erhöht habe, lasse ihn zuversichtlich auf das vierte Quartal blicken. Für 2018 rechne der Konzern mit einem höheren Umsatz und einem höheren Ergebnis als im Vorjahr.Damit aber nicht genug: Laut Medienberichten wolle der Bund in naher Zukunft darüber entscheiden, wer als Betreiber des künftigen Mautsystems infrage komme. Angeblich sei bei der Vergabe um die Erhebung der Ausländermaut nur noch ein Bewerberkonsortium im Rennen. An diesem Konsortium sei zum einen der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom beteiligt. Zum anderen sei auch CTS EVENTIM mit von der Partie. Zwar sei noch nicht klar, wann die Erhebung der politisch äußerst umstrittenen Maut in Deutschland starten könne. Dennoch sollte die CTS-Aktie deutlich positiv reagieren, wenn der Zuschlag kommt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2018)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:32,30 EUR -0,25% (13.12.2018, 12:25)