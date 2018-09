XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,54 EUR -0,58% (13.09.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,70 EUR -0,05% (13.09.2018, 10:53)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (13.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: BGH-Urteil mit Folgen - AktienanalyseDer Event-Veranstalter und Ticketverkäufer CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist im ersten Halbjahr erneut zweistellig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze seien um fast ein Viertel auf 606,6 Mio. Euro geklettert. Besonders gut sei es im Segment Live-Entertainment gelaufen. Hier habe man sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis hohe zweistellige Wachstumsraten und deutliche Rekordwerte erzielt. Das Plus sei damit deutlich höher ausgefallen, als Experten erwartet hätten. Ebenfalls zweistellig, um 12,5 Prozent, sei es beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 94,1 Mio. Euro bergauf gegangen. Die Prognose für 2018 sei daher bestätigt worden - demnach sollten Umsatz und operatives Ergebnis steigen.Die Börse habe die überraschend starken Umsatzzahlen zunächst mit Kursaufschlägen von mehr als fünf Prozent goutiert. Dann sei ein Urteil des Bundesgerichtshofes gekommen. Dieser habe eine pauschale "Servicegebühr" in Höhe von 2,50 Euro für die elektronische Übermittlung einer Eintrittskarte zum Selbstausdrucken für unzulässig erklärt. Geklagt habe die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Aus deren Sicht betreffe das Urteil auch weitere Anbieter auf dem Markt, die pauschal Geld dafür verlangen würden, wenn ihre Kunden die Tickets am eigenen Drucker ausdrucken würden. "Das Urteil schiebt der Unsitte einiger Anbieter einen Riegel vor, Verbrauchern mit Extra-Gebühren zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen", so die Verbraucherschützer.Die Aktie sei daraufhin zeitweise um mehr als zehn Prozent in die Tiefe gerauscht. Inzwischen habe sich die Lage wieder etwas beruhigt. CTS EVENTIM habe erklärt, dass die vom Urteil betroffenen Ticketbuchungen nur etwa fünf Prozent der über die Verkaufsplattform eventim.de verarbeiteten Kundenaufträge ausgemacht hätten. Die wirtschaftlichen Folgen würden damit moderat ausfallen - sie werden auf rund eine Mio. Euro Konzernumsatz geschätzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: