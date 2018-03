Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,94 EUR +0,58% (29.03.2018, 17:37)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (29.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktie: Profitabilität bleibt auf der Strecke - AktienanalyseDie CTS EVENTIM-Aktie (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) stand nach der Zahlenvorlage unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Tickethändler dank eines boomenden Geschäfts mit Online-Tickets und Tournee- und Konzertveranstaltungen 2017 erstmals mehr als eine Mrd. Euro umgesetzt, die Profitabilität sei allerdings auf der Strecke geblieben. Die normalisierte EBITDA-Marge sei von 23,4 auf 19,8 Prozent gesunken - die Erwartungen seien damit verfehlt worden. Das schwache Marktumfeld und die vage Prognose taten ihr Übriges: CTS EVENTIM rechnet im Falle einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das Geschäftsjahr 2018 mit Wachstum bei Konzernumsatz und normalisiertem EBITDA - etwas konkretere Aussagen hatten sich Anleger schon erhofft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:38,06 EUR +0,90% (29.03.2018, 17:35)