Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:



L&S-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

81,86 EUR -5,63% (08.10.2020, 16:05)



Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

97,0825 USD -0,61% (08.10.2020, 15:49)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der diesjährige Nobelpreis für Chemie sei an die in Berlin arbeitende Französin Emmanuelle Charpentier und an die US-Forscherin Jennifer A. Doudna für die Entwicklung einer Gen-Schere zur gezielten Erbgut-Veränderung gegangen. Das Crispr/Cas9-Verfahren habe die molekularen Lebenswissenschaften revolutioniert, trage zu innovativen Krebstherapien bei und könne den Traum von der Heilung von Erbkrankheiten wahr werden lassen, habe die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitgeteilt.Emmanuelle Charpentier, Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin, und Jennifer Doudna von der Universität in Kalifornien in Berkeley hätten eines der schärfsten Werkzeuge der Gentechnologie entwickelt, habe das Komitee betont. Die Entdeckung habe "atemberaubendes Potenzial".Charpentier selbst habe bei einer Pressekonferenz von einer molekularen Schere gesprochen, die den Code des Lebens neu schreiben könne. Sie habe das Erbgut mit einem Buch verglichen. Mit dem Verfahren könne man darin Sätze oder Buchstaben finden, verändern oder entfernen. Wichtigste Anwendungsmöglichkeiten seien die Lebensmittel-Biotechnologie und die Biomedizin, etwa die Therapie genetisch bedingter Bluterkrankungen.Ein Unternehmen, das auf dem Gebiet dieser hochinteressanten Technologie forsche, sei das Schweizer Biotech-Unternehmen CRISPR Therapeutics. Es sei das erste aller Crispr-Unternehmen, das in die Klinik vorgedrungen sei (Ende 2018). Das Unternehmen habe zudem einen extrem starken Partner an der Seite: Vertex Pharmaceuticals.Die Aktie von CRISPR Therapeutics habe am Mittwoch ordentlich zulegen können. Das Papier sei mit einem Plus von mehr als elf Prozent auf 97,68 Euro aus dem Handel an der US-Börse gegangen. Damit notiere die Aktie nur noch ganz knapp unter dem im August dieses Jahres bei 105,12 Dollar markierten Allzeithoch. DER AKTIONÄR bleibt äußerst zuversichtlich für die Aktie. Zudem verfüge das Papier über einen Schuss Übernahmefantasie. Allerdings eignet sich die CRISPR Therapeutics-Aktie nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link