CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (09.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).CRH habe weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Von Anfang Januar 2020 bis Ende März 2020 sollten eigene Aktien im Volumen von bis zu 200 Mio. Euro zurückgekauft werden. Auf Basis des Schlusskurses der CRH-Aktie vom 08.01.2020 (35,45 Euro) könnten bis zu 5,6 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden. Seit Beginn der Aktienrückkäufe (Anfang Mai 2018) sei die im Umlauf befindliche Aktienanzahl um 18,7 Mio. Stück (bis Ende Dezember 2019) reduziert worden (im Umlauf befindliche Aktienzahl per 31.12.2019: 789,6 Mio. Stück). CRH befinde sich in einer soliden Verschuldungssituation (Moody´s: "Baa1" (Ausblick: "stabil"); S&P: "BBB+" (Ausblick: "stabil")).Insgesamt stelle die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe keine Überraschung dar, da dies das CRH-Management bereits erwogen habe. Die Konjunktur-Frühindikatorenindices hätten sich seit der letzten Kommentierung für wichtige Märkte des CRH-Konzerns aufgehellt (u.a. Großbritannien und USA (Anzeichen einer Stabilisierung des Wachstumsmomentums (zuvor: rückläufiges Wachstumsmomentum))). Der Analyst habe seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 2,28 (alt: 2,13) Euro) erhöht.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die CRH-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 35,50 auf 37,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 09.01.2020)Börsenplätze CRH-Aktie: