Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

41,81 EUR -3,15% (08.07.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

36,22 GBP +1,51% (09.07.2021, 11:18)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (09.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).CRH habe die Anfang März angekündigte Aktienrückkauf-Tranche (08.03. bis 24.06.2021: 5,8 Mio. Aktien für 0,3 Mrd. Euro) abgeschlossen und zeitnah eine neue Rückkauftranche (30.06. bis spätestens 01.10.2021: bis zu 300 Mio. Euro) angekündigt. Die Aktienrückkäufe seien der Ausdruck der soliden Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (u.a. dynamischer Verschuldungsgrad per 31.12.2020: 1,3 (Unternehmensziel: 2,0); S&P: "BBB+" (Ausblick: "stabil"); Moody ́s: "Baa1" (Ausblick: "stabil")) sowie der sehr soliden Geschäftsentwicklung (staatliche Infrastrukturprojekte, gestiegene Baustoffpreise). Die sich im Umlauf befindliche Aktienanzahl habe sich per Ende Juni 2021 auf 782.489.753 (31.03.2021: 786.355.071; 31.12.2020: 785.053.177) Stück belaufen.Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2021e: 2,65 (alt: 2,59) Euro; EPS 2022e: 2,92 (alt: 2,84) Euro). Die CRH-Aktie habe am 25.06.2021 ein neues Allzeithoch (44,34 Euro) erreicht. Der Titel habe sich auf Sicht von zwölf Monaten in etwa im Einklang mit dem Sektor (Stoxx Europe 600 Bau/ Baustoffe) entwickelt. Der Analyst erwarte für 2021 und 2022 neue Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA und EBT (nicht aber beim EPS wegen Sonderertrag (bei nicht-fortgeführte Aktivitäten) in 2018 (3,46 Euro)). Es bestehe das Risiko, dass bei weiter stark steigenden Baustoffpreisen, die Baukonjunktur spürbar nachlassen werde.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die CRH-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 42,00 auf 44,00 Euro erhöht. (Analyse vom 09.07.2021)Börsenplätze CRH-Aktie: