London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

GBP 25,45 +0,08% (26.04.2018, 09:56)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (26.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).CRH sei trotz positiver (Bau-)Konjunktur in seinen Hauptmärkten sehr verhalten in das Jahr 2018 gestartet. Infolge von schwierigen Wetterbedingungen und eines Kalendereffekts (Ostern) seien die Erlöse in Q1 auf vergleichbarer Basis (Ifl.) um 2% y/y gesunken. Der konkretisierte Ausblick für 2018 impliziere für Q1-Q2 eine Ergebnisstagnation (Ifl., EBITDA) und für Q3-Q4 einen Ergebnisanstieg (Ifl., EBITDA). Mittelfristig wolle CRH weitere Desinvestitionen (per 02.01.2018 Verkauf von America Distribution vollzogen) im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd. Euro realisieren. Ferner sollten innerhalb der nächsten zwölf Monate eigene Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro zurückgekauft werden. Der Analyst halte dies für problemlos finanzierbar, ohne das Investmentgrade-Rating zu gefährden. Seine Prognosen würden unverändert bleiben (u.a. EPS 2018e: 1,87 Euro; EPS 2019e: 2,01 Euro).Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die CRH-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute weiterhin 31,00 Euro. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze CRH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:29,42 EUR (25.04.2018)