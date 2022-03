Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2021 brachte beim CRB TR Index einen echten "game changer", so die Analysten von HSBC Tinkaus & Burkhardt.



Ihre charttechnischen Schlüsselargumente seien seinerzeit der langfristige Abwärtstrendbruch sowie die große Bodenbildung seit 2015 gewesen. Mittlerweile habe das Rohstoffbarometer das Kursziel aus der unteren Umkehr von knapp 300 Punkten mehr als abgearbeitet. Der Aufwärtstrend der letzten beiden Jahre sei somit absolut intakt und habe jüngst sogar nochmals an Dynamik gewonnen. Die Hochpunkte aus dem Jahr 2012 bei 322/326 Punkten würden nun das nächste Anlaufzielstecken ab, ehe das Dekadenhoch vom Frühjahr 2011 bei 371 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücke. Aufgrund des stark ins Laufen gekommenen Trends, sei der RSI inzwischen allerdings tief in überkauftes Terrain vorgestoßen. Deshalb sollten Anleger nicht zu sorglos agieren. Schließlich gewinne ein aktives Stoppmanagement an Bedeutung. So könne der Stop-Loss für bestehende Longengagements auf das Niveau der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 299/286 Punkten - verstärkt durch das 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten CRB-Rückgangs von 2008 bis 2020 (289 Punkte) - nachgezogen werden. (09.03.2022/ac/a/m)





