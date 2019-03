Börsenplätze CPU Softwarehouse-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs CPU Softwarehouse-Aktie:

1,86 EUR +3,33% (15.03.2019, 10:20)



ISIN CPU Softwarehouse-Aktie:

DE000A0WMPN8



WKN CPU Softwarehouse-Aktie:

A0WMPN



Ticker-Symbol CPU Softwarehouse-Aktie:

CPU2



Kurzprofil CPU Softwarehouse AG:



Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sowie für die Öffentliche Hand sorgt die CPU Softwarehouse AG (ISIN: DE000A0WMPN8, WKN: A0WMPN, Ticker-Symbol: CPU2), Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit über 30 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU Lösungen umfassen Software-Entwicklung, Consulting, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen sowie Personal-Dienstleistungen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Deutschland und der Schweiz mit insgesamt rund 150 Mitarbeitern. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. (15.03.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CPU Softwarehouse-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Anfang Juli letzten Jahres legten wir spekulativ orientierten Anlegern die Aktie der Augsburger CPU Softwarehouse AG (ISIN: DE000A0WMPN8, WKN: A0WMPN, Ticker-Symbol: CPU2) bei Kursen um 1,22 Euro ans Herz, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das mittelfristige Kursziel hätten die Experten mit 2 Euro beziffert. Zwischenzeitlich habe die CPU-Aktie dieses Ziel erreicht und notiere aktuell nahe dran. Wie sei mit der Position weiter zu verfahren?Der Kursanstieg sei fundamental untermauert. Ende August letzten Jahres hätten die Augsburger nämlich positive Halbjahreszahlen veröffentlicht. Zum 30.06.2018 habe CPU den Periodenüberschuss im Konzern um fast 0,23 Mio. Euro auf rund 0,1 Mio. Euro verbessern können. Damit habe der CPU-Vorstand das Versprechen eines positiven Ergebnisses erfüllt, auch wenn sich der Konzernumsatz aufgrund gruppenweiter Konsolidierungseffekte auf gut 5,5 Mio. Euro leicht reduziert habe.Auf dem aktuellen Kursniveau von 2 Euro werde das Unternehmen mit gut 8 Mio. Euro bewertet. Sollte sich, wie vom Vorstand prognostiziert, mittelfristig eine Umsatzrendite von 3 bis 5% realisieren lassen, sei diese Bewertung nach wie vor günstig. Allerdings gehöre CPU zu den kleinen Playern am Markt, sodass negative Überraschungen nicht ausgeschlossen seien. Anleger, die seit der Erstbesprechung der Experten dabei seien, sollte dieses Risiko aber nicht beunruhigen. Es reiche aus, das Stopp-Loss-Limit auf 1,50 Euro nachzuziehen. Bei einer weiterhin positiven operativen Entwicklung sind auf der anderen Seite Kurse von 3 Euro durchaus möglich, so die Experten der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 3/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link