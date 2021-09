XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,94 EUR +1,04% (06.09.2021, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,898 EUR -1,96% (06.09.2021, 09:47)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (06.09.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).CO.DON habe mit ReLive Biotechnologies Group Ltd. einen non-binding Letter of Intent (kurz "LOI") unterzeichnet. Vorgesehen sei der Abschluss einer Vereinbarung über eine exklusive Auslizensierung von co.don chondrosphere und Spherox durch das Hongkonger Unternehmen für die Territorien der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Singapur und Taiwan. Durch das Abkommen würde sich für CO.DON ein zusätzlicher Markt von rund 1,45 Mrd. Menschen erschließen, rund viermal so groß wie die bislang adressierten Märkte in der EU, England und der Schweiz.Nach aktuellem Stand solle CO.DON bei Vertragsunterzeichnung eine einmalige Fixzahlung in Höhe von USD 2,75 Mio. (umgerechnet EUR 2,3 Mio.) erhalten. Bis zur Erteilung der Vermarktungserlaubnis in den jeweiligen Ländern solle CO.DON in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Milestones gestaffelt weitere Zahlungen in Höhe von insgesamt USD 5,5 Mio. (EUR 4,6 Mio.) erhalten. Nach einem erfolgten Markteintritt in den jeweiligen Ländern solle CO.DON über Royalties darüber hinaus an den aus der Auslizensierung erzielten Umsätzen beteiligt werden. Die Dauer der Pflicht zur Entrichtung von Lizenzgebühren richte sich nach der Laufzeit der relevanten Schutzrechte und ende nach Unternehmensangaben nicht vor dem Jahr 2040e (zumindest sofern ReLive Biotechnologies zu diesem Zeitpunkt noch schutzfähiges Know-how von CO.DON nutze).Aus Sicht der Analysten sei die Unterzeichnung des LOI für CO.DON ausgesprochen attraktiv. Im Vergleich zu Direktinvestitionen durch die Gründung von Tochtergesellschaften ermögliche die Lizenzierung CO.DON einen ressourcenschonenden Markteintritt in Asien ohne eigene Kapitalbeteiligung. Bis zu einer endgültigen Unterzeichnung des Abkommens würden die Analysten die Liquiditätszuflüsse jedoch nicht in ihre Prognosen aufnehmen.