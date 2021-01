XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (21.01.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Gestern habe CO.DON vorläufige Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Mit Konzernumsätzen von EUR 6,2 Mio. sei die Guidance, die einen im Jahresvergleich moderaten Umsatzanstieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (EUR 6,6 Mio.) vorgesehen habe, nicht ganz erreicht worden. Ursächlich hierfür sei Angabe gemäß zum einen das pandemiebedingt schwache Geschäft in Großbritannien und Österreich gewesen, wo vor allem im vierten Quartal 2020 Normal- und Intensivbetten zum überwiegenden Teil mit Corona-Patienten belegt gewesen seien. Zum anderen verschiebe sich Angabe gemäß die ursprünglich für Dezember 2020 erwartete Milestone-Zahlung aus dem Vertrag mit Generium JSC über die Auslizensierung des matrixassoziierten Knorpelzellenprodukts CO.DON chondrosphere für den russischen Markt pandemiebedingt in das laufende Jahr 2021.Demgegenüber hätten die Erlöse in Deutschland trotz der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, im Zuge der COVID-19-Pandemie keine elektiven Operationen durchzuführen, in etwa auf Vorjahresniveau stabilisiert werden können. In den Niederlanden seien die mit Spherox erwirtschafteten Erlöse - von niedrigem Niveau ausgehend - nahezu vervierfacht worden. Aus Sicht des Analysten würden gerade die Entwicklungen in den beiden letztgenannten Regionen das signifikante Marktpotenzial dieses einzigen, derzeit erhältlichen und EU-weit zugelassenen Arzneimittels für neuartige Therapien (ATMP) zur autologen Behandlung von Gelenkknorpeldefekten im Knie in den europäischen Kernzielregionen belegen.Die Guidance zum Ergebnis nach Steuern, die eine im Jahresvergleich leicht rückläufige Entwicklung gegenüber 2019 (EUR -12,6 Mio.) vorsehe, sei bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: