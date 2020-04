Kurzfristig sei dies bei einem Nachfrageausfall von etwa 20 Millionen Fass/Tag für das Q2/2020 aber deutlich zu wenig, wie man auch an der Preisentwicklung am Ölmarkt seit der Veröffentlichung der Ergebnisse sehe. Eine Kürzung in einem ausreichenden Umfang hierfür sei aber sowohl zeitlich als auch technisch quasi nicht durchführbar ohne bleibende negative Auswirkungen zu verursachen (z.B. permanente Schließungen von Ölförderungen). Stattdessen dürfe die Strategie der OPEC+ eher darauf abzielen, gerade genügend Rohöl vom Markt zu nehmen, damit die globalen Lager nicht komplett übergehen würden, und dann anschließend durch die künstliche Verknappung ein Anzapfen der frisch gefüllten Lager zu forcieren. Eine weitere Maßnahme, zu der es noch keine offiziellen Zahlen gebe, solle das Anfüllen der strategischen Reserven von Nationen sein. Laut OPEC+ könnte dies einen Umfang von 200 Millionen Fass bei grob 2 Millionen Fass/Tag haben.



Insgesamt bleibe aber festzuhalten, dass sich die Lager bis Juli/August stetig auffüllen würden, bevor die Lockerungen der COVID-19-Maßnahmen und die Kürzungen der OPEC+-Staaten einen spürbaren Effekt zeigen würden und sich die Lager wieder leeren würden. Da es keine offiziellen Daten zum gesamten Fassungsvermögen der globalen Lager gebe, sei es schwer abzuschätzen, wann diese tatsächlich voll seien. Jedoch würde sich bei früher als erwartet fast komplett vollen Lagern der Rückgang an Produktion beschleunigen, wodurch ein ähnlicher Verlauf wie unten abgebildet auftreten sollte, nur auf niedrigerem Niveau und etwas früher.



Ob die Strategie kurzfristig aufgehe, sei gerade an manchen lokalen Binnenförderstätten und Lagern fraglich. Gerade einige Spotpreise in den USA, aber auch anderorts, lägen weit unter den Benchmark-Preisen, und auch das zurzeit sehr hohe Contango (die Differenz zwischen zeitnahen und späteren Ölpreisfutures, typischerweise 1 Monat vs. 6 Monate) komme hier noch verschärfend hinzu. Deshalb sei es durchaus möglich, dass durch lokal bedingte Ausfälle, gerade in Nord- und Südamerika, die Rohölproduktion rascher falle als beispielsweise von EIA oder IEA angenommen.



Des Weiteren stehe die OPEC+-Kooperation langfristig auf wackligen Beinen. Einerseits sei die Erfüllung der Kürzungsziele im vollen Umfang ein seit jeher bestehendes Problem der OPEC-Staaten (Quote liege bei ca. 70% für die meisten Mitglieder). Andererseits unterbiete Saudi-Arabien auch bei den im Mai fälligen Lieferungen Russland erneut deutlich bei den Kunden. Zuletzt sei auch abzuwarten, ob der erhoffte Marktverdrängungseffekt auf die US-Schieferölproduktion nachhaltig sei, oder ob sich in einigen Quartalen die Produktion dort erholt habe und ein neuer Streit über Marktanteile ins Haus stehe (sobald der Ölpreis wieder hoch genug sei sehr wahrscheinlich).



Ein Sonderrisiko für die USA könnte die Einfuhr von Zöllen auf Rohöl sein, wie es Donald Trump bereits einmal in den Raum geworfen habe. Dies würde den Preis lokal (für WTI) nach oben treiben und den Preis für Brent zusätzlich belasten. Zum jetzigen Zeitpunkt würden die Analysten der RBI aber nicht davon ausgehen.



Ein letztes Restrisiko stelle noch das Auftreten einer zweiten Welle in der COVID-19-Pandemie dar. Längere Nachfrageausfälle auf den Niveaus von April und Mai wären gelinde gesagt eine Katastrophe für den globalen Ölmarkt. Selbst bei einer globalen Zusammenarbeit der Ölproduzenten würde das Abdrehen von Ölbohrungen und ein Stopp von Investitionen für längere Zeit hier nachhaltige Produktionsausfälle mit sich ziehen. Zurzeit deute aber noch nichts auf eine derartige Entwicklung hin.



Für unsere Prognosen bedeutet das insgesamt eine schnellere Erholung der Preise im zweite Halbjahr 2020 und darüber hinaus, so die Analysten der RBI. Kurzfristig jedoch würden die steile Terminkurve und die Nachfrageausfälle trotz OPEC+-Maßnahmen besonders an den Spotmärkten zu enorm niedrigen Preisen und stark anschwellenden Öllagern führen. Ölpreise auf den Niveaus von Januar 2020 dürften wir aber trotz der Erholung erst im H1/2022 wiedersehen, bevor sich die ansteigende Preisdynamik mit einem Auslaufen der OPEC+-Kürzungen deutlich abflacht, so die Analysten der RBI. (Ausgabe vom 20.04.2020) (21.04.2020/ac/a/m)







