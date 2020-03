Der Schock, den die Corona-Epidemie mit sich bringe, treffe alle Länder gleichermaßen. Insoweit dürften die negativen Konjunkturmeldungen die laufend veröffentlicht werden für sich genommen zu keinen nachhaltigen Wechselkursverschiebungen führen. Eine Rezession im laufenden Jahr - sowohl in der Eurozone als auch in der Schweiz - sei unvermeidbar. Laut offizieller Regierungsprognose von vor wenigen Tagen dürfte die Schweizer Wirtschaft dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1,3% verzeichnen. Vorausgesetzt, dass sich die Lage stabilisiere, sei - bei großer Prognoseunsicherheit - mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Basierend auf unseren EUR-Wirtschaftsprognosen, dürfte dieses Minus im laufenden Jahr deutlich stärker ausfallen, so die Analysten der RBI. Die tatsächliche wirtschaftliche Performance werde auch zu einem guten Teil von den fiskalpolitischen Maßnahmen abhängen. Zumindest dürfte ein ähnliches Maßnahmenpaket wie während der großen Finanzkrise 2008/09 (damals 0,6% des BIP) erwartet werden. Nachteilig dürfte sich diesmal besonders die hohe Exponiertheit im internationalen Handel auswirken.



Neben den wirtschaftlichen Einflussgrößen spiele auch die unterschiedliche Zinsdynamik eine Rolle für die Währungsentwicklung. Das Zinsthema sei in der Schweiz ähnlich gelagert wie in der Eurozone. Zinsseitig dürfte das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Die SNB habe sich gerade in den letzten Monaten heftiger interner Kritik wegen der Negativzinsen aussetzen müssen. Beide Notenbanken würden aber an den Liquiditätsschrauben drehen, die EZB über die Assetkäufe, die SNB über die Devisenmarktinterventionen.



Solange sich diese Relationen nicht ändern würden, dürfte der Franken von der SNB bei 1,05 gehalten werden können. Würden sich die Rahmenbedingungen (noch größere Risikoaversion...) ändern, wäre ein Deja vu von 2015, wo der Franken zum EUR die Parität durchgestoßen sei, nicht auszuschließen.



Im skizzierten Basisumfeld würden die Analysten der RBI in den nächsten Monaten von einem EUR/CHF-Kurs (ISIN EU0009654078/ WKN 965407) von zwischen 1,05 und 1,06 ausgehen. Diese Prognose impliziere eine rege Interventionstätigkeit der SNB. Eine Entschärfung der Anspannung würden die Analysten der RBI erst in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Ein markanter EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275)-Anstieg und ein Abflauen der Risikoaversion könnte auch für den Franken wieder eine Entspannung bringen. Die Eidgenössische Währung dürfte aber auch dann nicht wesentlich über die 1,06 Franken je EUR hinauskommen, da sich die SNB mit zunehmender Stabilisierung auch wieder bei den CHF-Verkäufen zurücknehmen dürfte. Eine größere Volatilität sei erst im Jahr 2021 zu erwarten. Könne die Wirtschaft im nächsten Jahr tatsächlich die Verluste des Jahres 2020 mehr als wettmachen, hätte der Franken zum EUR auch wieder etwas Abwertungsspielraum.



Der aktuelle faire Wert des EUR/CHF-Wechselkurses nach Kaufkraftparität liege bei ca. 1,20. Demnach sei der Franken zum EUR massiv überbewertet. Zwar werde in den langfristigen Betrachtungen davon ausgegangen, dass sich der tatsächliche Wechselkurs dem fair berechneten Kurs annähere. Dies sei aber eben nur eine langfristige, wohl eher theoretische Betrachtung, wobei oft übersehen werde, dass sich auch der fair berechnete Wechselkurs über den Zeitablauf ändern könne. Beim EUR/CHF-Wechselkurs würden Berechnungen des fairen Wechselkurses für die nächsten Jahre einen tendenziell stärkeren Franken gegenüber dem EUR (ISIN EU0009652759/ WKN 965275). In der aktuellen Ausnahmesituation seien aber andere Faktoren, wie oben beschrieben, für die Kursentwicklung maßgeblich. (23.03.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Pandemie ist in der Schweiz mindestens so heftig wie in anderen Ländern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen würden aber deutlich zurückbleiben. Bei der jüngsten geldpolitischen Lagebeurteilung habe sich die schweizerische Nationalbank (SNB) auf ihr etabliertes Instrumentarium versteift. Die Leitzinsen seien bei -0,75% unverändert belassen worden, die Ausnahmen für den Negativzins für Banken seien ausgeweitet worden (vom 25Fachen auf das 30Fache des Mindestreserveerfordernis, entspreche einer Entlastung für die Banken von ca. CHF 600 Mio. pro Jahr).Zudem prüfe die SNB, ob der antizyklische Kapitalpuffer gelockert werden könne, um den Spielraum der Banken zu vergrößern. Die Währungshüter sähen die Finanzindustrie zwar als gut gerüstet für die schwierige Lage und mit ausreichend Liquidität ausgestattet, möchten die Banken aber in ihrer zentralen Rolle unterstützen. Die Nationalbank werde bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität treffen. Sie stelle außerdem im Rahmen der erweiterten Swapabkommen mit anderen Zentralbanken Liquidität insbesondere in USD zur Verfügung. Darüber hinaus arbeite die Nationalbank eng mit dem Bundesrat zusammen mit dem Ziel, die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen.