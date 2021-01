Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Impfungen gegen das Coronavirus haben inzwischen auch in den meisten Schwellenländern begonnen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Vor allem mittelosteuropäische Staaten kämen dank ihrer leistungsfähigen Gesundheitssysteme mit der Immunisierung relativ schnell voran. In Polen und in Ungarn seien bereits zwischen einem und zwei Prozent der Bevölkerung geimpft worden - sie befänden sich damit auf Augenhöhe mit den meisten europäischen Industrieländern. Bis Ende des zweiten Quartals dürften auch die besonders gefährdeten Bevölkerungsteile in Mittelosteuropa weitgehend geimpft worden sein, sodass Lockdown-Maßnahmen nachhaltig zurückgefahren werden könnten. Damit sollte der Weg für eine Konjunkturerholung im Frühjahr frei sein; im zweiten Halbjahr dürfte das Wachstum zudem durch erste Mittelzuflüsse aus dem EU-Wiederaufbaufonds gestützt werden. Meines Erachtens könnten Wirtschaft und Märkte in der Region dieses Jahr zu den Outperformern unter den Schwellenländern zählen. (26.01.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.