a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person

(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Mögliche Interessenkonflikte bei der "CORESTATE Capital Holding S.A.": Keine vorhanden



Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

15,00 EUR +0,07% (19.01.2021, 13:07)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

15,04 EUR +1,48% (19.01.2021, 13:07)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (19.01.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP).Am 14.01 habe CORESTATE die Übernahme von Aggregate Financial Services (AFS) angekündigt, eine Finanzierungsplattform und Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt. Der Nettokaufpreis betrage 113 Mio. Euro und ergebe sich aus: i/ einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 8,5 Mio. neuen CORESTATE-Aktien mit dem Schlusskurs vom 14.01.2021 (14,73 Euro); ii/ einer Barkomponente in Höhe von 5 Mio. Euro. Als zusätzliche variable Kaufpreiskomponente sei vereinbart worden, weitere 1,5 Mio. neue Aktien auszugeben, sofern AFS in den nächsten drei Jahren bestimmte EBITDA-Schwellenwerte erreiche (0,5 Mio. jährlich bis 2023). Die neuen Aktien würden einer langfristigen Lock-Up-Periode unterliegen.Die Transaktion solle bis Ende Q2/21 abgeschlossen sein und der konsolidierte Jahresabschluss 2020 werde voraussichtlich Ende März 2021/Anfang April 2021 veröffentlicht. Sobald die Zahlen vorlägen, werde die Analystin ihre Einschätzungen anpassen.Nach dem angekündigten Wechsel im Management im Dezember und René Parmantier als neuer CEO seit Anfang Dezember würden nach der Transaktion auch die Gründer von AFS (Sebastian Ernst und Johannes Märklin) für die nächsten drei Jahre Mitglieder der Geschäftsführung von Corestate sein. Weiterhin würden sie künftig auch in den Verwaltungsrat von HFS, die auf Mezzanine-Finanzierungen fokussierte Tochtergesellschaft von CORESTATE, berufen.Da die noch hohe Verschuldung und das Engagement in eher opportunistischen Geschäften in der aktuellen Finanzsituation jedoch potenzielle Risiken darstellen, behält Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, ihre "halten"-Empfehlung für die CORESTATE-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro bei. (Analyse vom 19.01.2021)Disclosures: