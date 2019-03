Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

29,30 EUR +1,03% (07.03.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

29,40 EUR +1,20% (07.03.2019, 12:40)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) mit Sitz in Luxemburg ist ein voll integrierter Investmentmanager, der den gesamten Lebenszyklus einer Investition abdeckt. Als integraler Bestandteil seiner Anlagephilosophie co-investiert CORESTATE in der Regel über Alignment Capital in seine Produktangebote. Im Konzern bietet CORESTATE das gesamte Spektrum an Real Estate Investment Management Services wie Investment-, Fonds-, Asset-, Property- und Facility Management an. Der Kundenstamm besteht aus semi-institutionellen Investoren (vermögenden Privatinvestoren und Family Offices) sowie institutionellen Anlegern. Der wichtigste Markt des Unternehmens ist Deutschland. Hinzu kommen ausgewählte Aktivitäten in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Spanien sowie den Benelux-Staaten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (14.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg:Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP).Die Treffen mit Vertretern des Immobilien-Investors hätten seine positive Einschätzung bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Nachfrage nach Immobilien sei gestiegen. CORESTATE habe seit der Gründung 2006 die Kundenbasis systematisch ausgebaut.Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die CORESTATE-Aktie mit einem Kursziel von 58 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.03.2019)Börsenplätze CORESTATE-Aktie: