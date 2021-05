Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

12,14 EUR -3,42% (31.05.2021, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

12,14 EUR -4,33% (31.05.2021, 14:22)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (31.05.2021/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - CORESTATE: Immobilieninvestor braucht neuen Finanzvorstand - AktiennewsImmobilieninvestor CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) verliert seinen Finanzvorstand, so die Experten von "FONDS professionell".Lars Schnidrig habe zum 31. Mai sein Amt niedergelegt und sich mit dem Aufsichtsrat darüber verständigt, seinen Vertrag aufzulösen. Die Trennung geschehe auf Schnidrigs Wunsch, lasse das Unternehmen wissen. Seine Aufgabe übernehme einstweilen der Vorstandsvorsitzende René Parmentier.Lars Schnidrig sei seit 2017 Mitglied des Vorstands gewesen. Nachdem Michael Bütter geschasst worden sei, habe Schnidrig zwischenzeitlich dessen Funktion als Vorstandsvorsitzender übernommen, habe aber bereits zu Ende des vergangenen Jahres bei CORESTATE aufhören wollen. Sein designierter Nachfolger Klaus Schmitt habe jedoch sein Amt nicht angetreten. Etwa zur selben Zeit mit einem Wechsel in der Eigentümerstruktur sei daraufhin Ende vergangenen Jahres der jetzige Vorstandsvorsitzende Parmentier an die Spitze des Unternehmens getreten.