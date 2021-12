Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit 830 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. (06.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Bei der CORESTATE Capital Holding, einem Full-Service-Dienstleister für Immobilieninvestments, habe Anfang der Woche eine Meldung über einen Aktionärswechsel für Begeisterung unter den Börsianern gesorgt. Der Kurs, der seit Jahren einen deutlichen Abwärtstrend zeige und sich allein seit Jahresanfang halbiert habe, habe innerhalb von Minuten um über 20% zugelegt, als bekannt geworden sei, dass die beiden Immobilieninvestoren Karl Ehlerding und Stavros Efremidis, die zuvor bei Unternehmen wie WCM oder Godewind bemerkenswerte Erfolgsgeschichten geschrieben hätten, im nennenswerten Umfang CORESTATE-Aktien erwerben möchten. Offenbar würden die Börsianer mit den Namen die Hoffnung auf eine Trendwende verbinden, auch dürften viele den Einstieg als großen Vertrauensbeweis in die Zukunft von CORESTATE werten.Der Vertrauensvorschuss dürfte sich vor allem auf die Fähigkeit des Unternehmens richten, seine hohe Verschuldung rechtzeitig zu reduzieren, um die Ende 2022 bzw. Anfang 2023 fälligen Anleihen im Gesamtvolumen von fast 500 Mio. Euro ablösen zu können. Dazu wolle CORESTATE die relative Nettofinanzverschuldung (als Vielfaches des EBITDA), die noch Ende September bei einem Multiple von 17,9 gelegen habe, durch Ergebnisverbesserungen und den Abbau von Assets außerhalb des Kerngeschäfts spätestens bis Mitte 2022 auf rund 3 zurückführen.Operativ seien Fortschritte bereits erkennbar. In den ersten neun Monaten 2021 sei bei einem Umsatzwachstum um 19% auf 170 Mio. Euro das bereinigte EBITDA um ein Drittel auf 61 Mio. Euro erhöht worden, das EBT habe auf 14,6 Mio. Euro fast verdreifacht werden können. Dementsprechend sei auch die Prognose für 2021 bekräftigt worden, die ein Umsatzwachstum um 25 bis 35% auf 235 bis 260 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 90 und 115 Mio. Euro vorsehe. Das bereinigte Nettoergebnis werde in der Spanne zwischen 50 und 75 Mio. Euro erwartet, nach -47,5 Mio. Euro im Vorjahr, das massiv von den negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf mehrere Segmente des Marktes für Gewerbeimmobilien belastet gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link